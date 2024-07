Pogoda na jutro, czyli na wtorek 09.07. W nocy deszcz pojawi się tylko w nielicznych regionach Polski, a w pozostałych częściach będzie pogodnie. W ciągu dnia warstwa chmur nad krajem ma nieco się zagęścić, ale przyniesie ze sobą niewiele opadów. Termometry wskażą do 32 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Noc w prawie całej Polsce będzie pogodna, jedynie na Podkarpaciu i w Małopolsce może popadać słaby deszcz do 2 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr z przewagą podmuchów ze wschodu.

Pogoda na jutro - wtorek 09.07

Małe i umiarkowane zachmurzenie prognozowane jest we wtorek w całym kraju. Miejscami na Podkarpaciu, Śląsku i w Małopolsce popadać może przelotny deszcz do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 60 procent, najwięcej na południu kraju. W całej Polsce będzie upalnie, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy minimalnie 15 st. C. Ze wschodu powieje słaby wiatr. Barometry pokażą o północy 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pochmurny wtorek. Termometry pokażą 30 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewana jest pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby. Na barometrach o północy zobaczymy 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Wtorek przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy do 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Barometry w południe pokażą 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu nocą zapanuje pogodna aura. Termometry pokażą minimalnie 14 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. O północy ciśnienie wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie we wtorek zachmurzone mało i umiarkowanie. Temperatura wzrośnie do 30 st. C. Wiatr ze wschodu będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest pogodna noc. W najchłodniejszym momencie nocy na termometrach zobaczymy 15 st. C. Zmienny wiatr okaże się słaby. Barometry o północy wskażą 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek upłynie we Wrocławiu pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Termometry wskażą do 32 st. C. Powieje wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc zapowiada się pochmurno ze słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. O północy zobaczymy na barometrach 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Wtorek przyniesie mieszkańcom Krakowa zmienne zachmurzenie. W ciągu dnia może słabo padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 989 hPa.

