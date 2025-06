Pogoda na jutro - środa, 4.06. Przed nami pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia również na niebie pojawi się sporo chmur, z których będzie padał deszcz. W części kraju wystąpią także gwałtowne burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie 28 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodząca noc przyniesie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, na zachodzie wzrastające miejscami do dużego ze słabym przelotnym deszczem. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum, do 14-15 st. C na zachodzie kraju. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 4.06

W środę w całym kraju dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami wystąpią słabe opady deszczu do 5 l/mkw. Na zachodzie, północy, a pod wieczór również w centrum okresami spadnie deszcz do 10-30 l/mkw. Wystąpią także burze z gradem, lokalnie gwałtowne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C w centrum kraju oraz na południu. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 80 procent. W całym kraju będzie nam ciepło, ale również parno. W środę pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Niebo nad Warszawą przykryje zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą minimalnie 13 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno będzie także w ciągu dnia. Pojawi się zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże z możliwym przelotnym deszczem po południu. Termometry w Warszawie pokażą maksymalnie 27 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nadchodząca noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy od 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowych kierunków. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W środę mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu zobaczą na niebie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Pojawią się także przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie do 26 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy pojawi się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże z przelotnym deszczem. Termometry w Poznaniu wskażą minimalnie 15 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, okresami opady deszczu. Prognozy wskazują także na możliwość pojawienia się gwałtownej burzy z gradem. Na termometrach zobaczymy do 27 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, który w trakcie burzy będzie silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże przyniesie możliwy przelotny deszcz. Termometry we Wrocławiu wskażą minimalnie 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W ciągu dnia we Wrocławiu dominować będzie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Okresami pojawią się opady deszczu. Prognozy wskazują także na możliwość wystąpienia gwałtownej burzy z gradem. Na termometrach zobaczymy do 28 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy na niebie pojawi się zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry w Krakowie pokażą minimalnie 11 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko rośnie, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Niebo nad Krakowem przykryje zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 987 hPa.

Warunki drogowe w środę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl