Pogoda na noc 28/29.05

Noc zapowiada się na ogół pogodnie. W pasie od Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Śląsk przelotnie popada deszcz. W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwa jest burza , podczas której spadnie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach powieje do 50-70 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 16 st. C na Podlasiu. Wiatr przeważnie będzie słaby, zmienny (na zachodzie północno-zachodni i zachodni, na wschodzie - południowo-wschodni).

Pogoda na jutro - środa, 29.05

Środa przyniesie zachodniej części kraju małe i umiarkowane zachmurzenie. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie zmienne, prognozujemy tam przelotne opady deszczu oraz burze. Podczas wyładowań deszczu spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru sięgną 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 27 st. C na Podlasiu. Wiatr, słaby i umiarkowany, przeważnie powieje z południa.