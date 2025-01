Najbliższej nocy czeka nas pochmurna aura z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie, północy, wschodzie i południowym wschodzie okresami pojawią się opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy minimum od 2 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i okresami dość silny - w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę. W górach porywy rozpędzą się do 90 km/h.

Pogoda na jutro - środa, 29.01

Środa będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami, a na południu z rozpogodzeniami. Na zachodzie i północy wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw., słaby deszcz możliwy jest również miejscami na południowym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Jego porywy sięgną do 50-60 km/h, a w górach możliwe jest nawet do 90 km/h.