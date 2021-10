Pogoda na jutro - środa 27.10. Deszcz w niektórych regionach, większość kraju ze słońcem

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na Wybrzeżu, Kaszubach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie pojawią się słabe opady deszczu o sumie do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na Pomorzu i Wybrzeżu. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach na północy osiągnie prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na środę 27.10

Dzień w południowych regionach kraju upłynie pod znakiem słonecznej aury, poza tym będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na Wybrzeżu i Kaszubach należy spodziewać się słabych opadów deszczu lub mżawki do 2 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50 km/h, a na północy do 70 km/h.