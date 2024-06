Pogoda na jutro. W środę 26.06 czeka nas dużo słońca, jednak na południu kraju zbierze się więcej chmur i popada deszcz, a w górach może zagrzmieć. Temperatura będzie wysoka.

Noc upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko miejscami pojawi się więcej chmur kłębiastych. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków wschodnich powieje słabo i umiarkowanie.

Pogoda na środę 26.06

Środa również będzie pogodna. W południowych regionach w ciągu dnia nastąpi jednak wzrost zachmurzenia do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu, do 10 litrów na metr kwadratowy. W górach wystąpią burze, podczas których suma opadów wyniesie do 30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26-27 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 30 st. C w centrum kraju, na Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy i silny w trakcie burz.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w środę sięgnie 60-70 procent. W południowo-zachodniej Polsce i częściowo na południu zrobi się gorąco, a w pozostałych regionach będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne w południowej połowie kraju okażą się niekorzystne, a poza tym aura nie będzie miała wpływu na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, na ogół słaby. Ciśnienie spada, w Warszawie o północy barometry wskażą 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura spadnie minimalnie do 13 st. C. Wiatr będzie wschodni, na ogół słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w środę powinni spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę. Temperatura spadnie minimalnie do 17 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę we Wrocławiu początkowo zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Po południu wzrośnie do dużego i wtedy mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie początkowo zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Później wzrośnie ono do dużego i możliwe, że przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 988 hPa.

