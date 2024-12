Środa, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, przyniesie dużo chmur i mgieł. Opady śniegu pojawią się jedynie w górach. Na termometrach będzie 0 do 5 stopni.

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami, a lokalnie, głównie na południowym zachodzie kraju, niebo będzie się wypogadzać. W rejonie Pomorza pojawią się słabe opady deszczu i mżawki, a w górach spadnie do dwóch centymetrów śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na wschodzie do 4-5 st. C w zachodnich regionach Polski. W niektórych miejscach, szczególnie w centrum i na wschodzie Polski, przez większość dnia mogą utrzymywać się mgły i wtedy termometry wskażą nie więcej niż -1 lub 0 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków powieje ze słabą siłą.