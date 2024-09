Pogoda na jutro. Wtorek 25.09 w niektórych regionach przyniesie przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie może również zagrzmieć. Będzie dość silnie wiać, najmocniej nad morzem i w górach.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Słabe opady deszczu początkowo będą pojawiać się na linii Wisły, a nad ranem na krańcach wschodnich. W kotlinach górskich możliwe są silne zamglenia i mgły.

Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, umiarkowany, a chwilami dość silny. Na Pomorzu w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę, a w górach do 60-80 km/h.

Pogoda na środę 25.09

Dzień również zapowiada się pochmurno, choć niebo będzie się przejaśniać. Największej ilości słońca spodziewamy się w pasie Suwałki-Łódź-Wrocław. Na północnym zachodzie kraju popada deszcz do 2-5 l/mkw. W południowo-wschodniej części kraju, zwłaszcza po południu, przelotne opady okresami będą mieć umiarkowane i intensywne natężenie. Na Podkarpaciu mogą wystąpić burze, podczas których spadnie 20-30 l/mkw. Termometry pokażą od 19-20 st. C na Pomorzu Zachodnim do 21-22 st. C w pozostałych regionach. Wiatr, południowo-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 40-50 km/h. Nad morzem może powiać z prędkością 50-60km/h, a w górach - do 70 km/h.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w środę na przeważającym obszarze Polski sięgnie 50-60 procent. Mieszkańcy całego kraju odczują komfort termiczny. Będą przeważać neutralne warunki biometeorologiczne, jedynie nad morzem oraz na w niektórych miejscach na południu i południowym wschodzie aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W pierwszej części nocy możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr z kierunków południowych bedzie umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 996 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w Warszawie upłnie pod znakiem pogodnej aury. Po południu chwilami będzie pochmurno. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, z porywami do 30-40 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 998 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Gdańska i Sopotu prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. W pierwszej części nocy możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 11 st. C. Powieje południowy, umiarkowany i dośc silny wiatr, z porywami do 35-45 km/h. Ciśnienie waha się, o północy osiagnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W środę w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie pochmurno z przejaśnieniami. W drugiej części dnia możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 20 st. C. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, silny, z porywami do 40-60 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie. W pierwszej części nocy możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami. W drugiej części dnia możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dośc silny, z porywami do 35-45km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 997 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie. Temperatura spadnie minimalnie do 11 st. C. Wiatr z kierunków południowych powieje umiarkowanie. Ciśnienie o północy wzrośnie do 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Termometry pokażą do 22 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, a okresami dość silnegy, z porywami do 30-35 km/h. Ciśnienie w południe wzrośnie do 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Nocą w Krakowie zachmurzenie będzie duże. W pierwszej części nocy możliwe są słabe przelotne opady deszczu, a później silne zamglenia i mgły. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Powieje zachodni i następnie zmienny wiatr, umiarkowany i słaby. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie będzie pochmurno z przejaśnieniami. W drugiej części dnia pojawią się przelotne opady deszczu i mogą wystąpić burze. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Wiatr z kierunków południowych powieje słabo i umiarkowanie, jedynie podczas burz będzie porywisty. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 985 hPa.

