Noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami na zachodzie i północy kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, miejscami mogą wystąpić słabe opady deszczu ze śniegiem, lokalnie marznące. Na południu Polski niewykluczone są również opady śniegu rzędu dwóch centymetrów. Miejscami wystąpią mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na zachodzie, przez -2 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na krańcach wschodnich. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - środa, 22.01

W środę mieszkańców zachodu, południa i centrum kraju czeka pochmurna aura z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Będą miejsca, w których mgły utrzymają się cały dzień. Na wschodzie i południowym wschodzie Polski prognozowane są słabe opady śniegu z deszczem, które stopniowo będą zanikać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Kaszubach, Kujawach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 3-4 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie zachodni i południowy, a powieje słabo i umiarkowanie.