Pogoda na jutro - środa 19.10. Wędrówka dwóch frontów przez Polskę

Pogoda na jutro. W środę 19.10 czeka nas radykalne ochłodzenie. Termometry wszędzie wskażą poniżej 15 stopni Celsjusza, a do tego silny wiatr obniży odczuwalną temperaturę. Na obszarze całej Polski należy spodziewać się opadów deszczu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Od północy do Polski wkroczyły dwa chłodne fronty atmosferyczne, które zmierzają na południe. Zaczyna napływać za nimi zimne, wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami i przemieszczającymi się od północnego zachodu w głąb Polski opadami deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11 st. C a Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na wschodzie kraju osiągając do 50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na środę 19.10

Dzień upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Będą występować przelotne opady deszczu do 1-5 litrów l/mkw., szczególnie w zachodnich regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 9 st. C na Podlasiu, przez 12 st. C w środkowej części kraju, do 14 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, na wschodzie w porywach do 50 km/h.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie około 70-80 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód, we wschodnich regionach pogoda będzie odczuwalna również jako wietrzna i wilgotna. Warunki biometeorologiczne we wschodniej połowie kraju okażą się niekorzystne, a poza tym będą neutralne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z okresowymi opadami deszczu. Nad ranem pojawią się większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1007 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na środę dla Warszawy prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w w południe wzrośnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku upłynie pod znakiem pochmurnej aury z okresowymi opadami deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 8 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1024 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna z przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania w środę powinni spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami, a okresami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 8 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu upłynie z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno. Okresami będą pojawiać się opady deszczu, nad ranem możliwe są większe przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na środę dla Krakowa prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa.

Warunki drogowe w środę tvnmeteo.pl

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl