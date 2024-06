W nocy na zachodzie i północy kraju zachmurzenie będzie duże. Pojawią się opady deszczu, o sumie do 30 litrów na metr kwadratowy, z burzami przemieszczające się znad Ziemi Lubuskiej, przez Kujawy i Pomorze, nad Warmię i Mazury . Podczas burz wiatr w porywach osiągnie prędkość 70-90 kilometrów na godzinę. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków południowych powieje słabo i umiarkowanie.

Pogoda na środę 19.06

Dzień na południowym wschodzie kraju przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na pozostałym obszarze Polski będzie ono wzrastać do dużego i w niektórych miejscach pojawią się tam burze z opadami do 30 litrów na metr kwadratowy oraz porywami wiatru osiągającymi prędkość 70-90 kilometrów na godzinę, a lokalnie pojawi się grad. Temperatura wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Pomorzu do 31 st. C w Małopolsce. Wiatr z kierunków zachodnich powieje na ogół słabo i umiarkowanie, na wschodzie silniej.