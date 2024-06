Pogoda na noc

Noc w całej Polsce zapowiada się na ogół pogodnie. Więcej chmur pojawi się w pasie od Podlasia przez centrum po Śląsk, a miejscami towarzyszyć im może słaby, przelotny deszcz do 1 litra wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr z zachodu.

Pogoda na jutro - środa 12.06

W środę w Polsce prognozowane jest zachmurzenie zmienne. We wschodnich regionach może popadać słaby deszcz do 1 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany, w strefie brzegowej silniejszy.