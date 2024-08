Pogoda na jutro, czyli środę 7.08. Noc zapowiada się chłodno i mgliście. W dzień zrobi się gorąco, termometry pokażą nawet 30 stopni Celsjusza.

Najbliższa noc będzie pogodna, bez opadów deszczu. W niektórych miejscach na północy i wschodzie kraju mogą pojawić się silne zamglenia i mgły ograniczające widoczność od 200 do 800 metrów wraz z towarzyszącym im dużym zachmurzeniem. Temperatura minimalna wyniesie około 11-13 stopni Celsjusza, lokalnie na południu i w centrum będzie chłodniej, do 9-10 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - środa 07.08

Środa przyniesie pogodną aurę, a synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Nad ranem pojawi się większe zachmurzenie miejscami na północy i wschodzie kraju. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 29-30 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby zmienny, jedynie na zachodzie -południowy.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie od 40 do 70 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy ciepło. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie na południowo-zachodnich krańcach Polski, poza tym warunki biometeorologiczne będą korzystne i neutralne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Będzie pogodnie. Na termometrach mieszkańcy Warszawy zobaczą 13-14 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hektopaskali i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnia również będzie pogodnie i bardzo ciepło. Termometry wskażą od 27 do 28 st. C. Wiać będzie słabo, ze zmiennych kierunków. Na barometrach w Warszawie zobaczymy w południe 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W ciągu nocy pojawią się silne zamglenia, a lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200-800 m. Termometry w Gdańsku, Gdyni i Sopocie pokażą 12-13 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W trakcie dnia mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu mogą się spodziewać pogodnej aury. Będzie ciepło, termometry wskażą do 24-25 st. C. Powieje słaby wiatr, ze zmiennych kierunków. W południe na barometrach zobaczymy 1014 hPa. Ciśnienie będzie stabilne.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna, bez opadów deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 13-14 st. C. Wiać będzie słabo i zmiennie. Barometry o północy pokażą 1003 hPa. Ciśnienie będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Nowy dzień nie przyniesie zmiany pogody. Temperatura maksymalna wyniesie 27-28 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie stabilne. W południe barometry w stolicy Wielkopolski pokażą 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą liczyć na spokojną i suchą noc. Na termometrach zobaczymy od 12-13 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W środę na niebie we Wrocławiu będzie dominować słońce. To przełoży się na temperaturę, która wyniesie 28-29 st. C. Powieje słaby wiatr, z kierunku południowo-wschodniego. Ciśnienie będzie stabilne, w południe barometry pokażą 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie powinna być spokojna i sucha. Na termometrach zobaczymy 9-11 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 988 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa przyniesie pogodną aurę w Krakowie. Temperatura maksymalna wyniesie 26-28 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie będzie stabilne, w południe barometry w stolicy Małopolski pokażą 986 hPa.

Warunki drogowe w środę

