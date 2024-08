Sobota będzie słoneczna. Zrobi się bardzo gorąco. Termometry wskażą od 28 do 32 stopni Celsjusza.

Noc na przeważającym obszarze kraju upłynie z bezchmurnym niebem. Jedynie na północy zachmurzenie będzie umiarkowane, przejściowo duże, ale nie powinno tam padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 12-14 stopni Celsjusza na południu i wschodzie do 16-17 st. C na północy i zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

Pogoda na sobotę 24.08

Dzień zapowiada się słonecznie. Początkowo większe zachmurzenie będzie tylko północnych regionach. Na termometrach zobaczymy od 28-29 st. C na północy do 31-32 st. C na południu kraju. Z kierunku południowego powieje umiarkowany wiatr.