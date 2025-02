Nocą nawet 10 stopni mrozu

W nocy na północy kraju mogą pojawić się przelotne opady śniegu. Zanikający śnieg może wystąpić także na Podkarpaciu i w Małopolsce. W pozostałych regionach spodziewane są przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura minimalna sięgnie od -10 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez -6 st. C w Warszawie, do -4 st. C w Gdańsku. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z północnego zachodu.