Pogoda na jutro - sobota 13.11. Noc będzie mglista, za dnia do 12 stopni

Pogoda na noc: zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Na zachodzie spadnie słaby deszcz do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie mglisto. Termometry pokażą minimum od -1 stopnia Celsjusza na Podlasiu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego wschodu.

Pogoda na sobotę 13.11

Pogoda na jutro: zachmurzenie duże z nielicznymi przejaśnieniami. Na zachodzie, północy i w centrum pojawią się opady deszczu o sumie do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.