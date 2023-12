Pogoda na jutro - sobota 02.12. Obfite opady śniegu w dużej części kraju

W nocy z piątku na sobotę i w sobotę na południu kraju będą występować intensywne opady śniegu. Termometry w ciągu dnia wskażą od -3 do 0 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej doby Polska będzie znajdować się w obszarze niskiego ciśnienia rozciągającym się od południowych wybrzeży Francji aż po Ukrainę. Południowe regiony kraju obejmie strefa ciepłego frontu atmosferycznego, która będzie areną starcia pomiędzy zimnymi masami powietrza arktycznego zalegającymi nad naszym krajem a bardzo wilgotnym i cieplejszym powietrzem docierającym do nas znad basenu Morza Śródziemnego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniek Kowalczyk.

Jak wyjaśnia, "wynikiem zderzenia tych dwóch różnych mas powietrza będą dość obfite opady śniegu, które szczególnie intensywne mogą być w południowych i południowo-wschodnich regionach kraju". W sumie w weekend spadnie tam w niektórych miejscach nawet do kilkudziesięciu centymetrów śniegu.

Pogoda na noc 01/02.12

Noc na południu kraju zapowiada się pochmurno z opadami śniegu do 5 centymetrów. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, a na Wybrzeżu spadnie od 1 do 3 cm śniegu. Miejscami, zwłaszcza na Kujawach i Pomorzu możliwe są marznące mgły.

Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na północny zachodzie kraju do -2 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo ze zmieniających się kierunków.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na sobotę 02.12

W ciągu dnia w południowej połowie kraju będą występować opady śniegu rzędu 5-10 centymetrów, a w górach pokrywa śnieżna wzrośnie o 15 cm. Na obszarze Bieszczadów przejściowo popada również śnieg z deszczem. W pozostałych regionach Polski będzie pochmurno z przejaśnieniami, a w rejonie Wybrzeża spadnie do 5 cm śniegu.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr z kierunków północnych będzie wiać ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w sobotę sięgnie 80-90 procent. Warunki biometeorologiczne na południu kraju okażą się niekorzystne, a poza tym aura nie będzie miała wpływu na samopoczucie.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -4 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 993 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Na sobotę dla Warszawy również prognozowana jest pohmurna aura. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 992 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu do 3 cm. Temperatura spadnie minimalnie do -3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W sobotę w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do 1-3 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C Powieje słaby zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1006 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiatr będzie północny, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania powinni spodziewać się pochmurnej soboty. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z opadami śniegu do 5 cm. Temperatura spadnie minimalnie do -3 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie nieznacznie się waha, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę we Wrocławiu będzie pochmurno z opadami śniegu do 5-10 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowana jest pochmurna aura z opadami śniegu do 5-10 cm. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 975 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie też będzie pochmurna. Wystąpią intensywne opady śniegu, podczas których spadnie do 10-15 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 970 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl