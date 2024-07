Pogoda na jutro. Noc w części kraju będzie deszczowa, a miejscami burzowa. Poniedziałek 8.07 przyniesie wytchnienie od upalnej pogody, ale nie od wyładowań atmosferycznych. Termometry pokażą maksymalnie 27 stopni.

Pogoda na noc

W nocy z niedzieli na poniedziałek na zachodzie kraju, Pomorzu i Warmii prognozowane są przejaśnienia i rozpogodzenia. Poza tym będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy oraz zanikającymi burzami na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków zmieniających się, słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Pogoda na jutro - poniedziałek 8.07

Zachmurzenie w poniedziałek okaże się kłębiaste umiarkowane i duże. Na zachodzie i północy kraju padać nie powinno. Poza tym prognozuje się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw., a na południowym wschodzie burze z opadami do 20 l/mkw., a szczególnie w górach. Temperatura wyniesie od 24 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 25-26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunków północnych i zachodnich, słaby i umiarkowany, w burzach - silny.

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-80 procent. W całym kraju odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na wschodzie i południowym wschodzie kraju, w pozostałych regionach - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno, prognozowane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 15 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w Warszawie o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie zachmurzenie w poniedziałek okaże się kłębiaste umiarkowane i duże, możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 26 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zapowiada się pochmurna noc z rozpogodzeniami w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 13 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie okaże się kłębiaste umiarkowane i duże. Termometry wskażą do 24 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach w Poznaniu zobaczymy minimalnie 12 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zapowiada się poniedziałek w Poznaniu z zachmurzeniem kłębiastym umiarkowanym i dużym. Termometry wskażą do 26 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zapowiada się pochmurna noc we Wrocławiu z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 13 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu upłynie pod znakiem kłębiastego umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Termometry wskażą do 27 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zapowiada się pochmurna noc w Krakowie z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 17 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek przyniesie w Krakowie zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu oraz możliwą burzę. Termometry wskażą do 24 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, a w burzy - silny. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 990 hPa.

