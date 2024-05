Pogoda na noc

Noc przyniesie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Podczas wyładowań spadnie opad rzędu 15-30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę. Lokalnie w pierwszej części nocy możliwy jest także opad gradu. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 13 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, który w czasie burz będzie silny i porywisty.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 6.05

W poniedziałek wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami, na zachodzie prognozuje się też rozpogodzenia. We wschodniej i południowej części kraju przelotnie popada deszcz i zagrzmi. W burzach spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzać się będzie do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, na ogół słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz okaże się silny.