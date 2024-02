Pogoda na jutro - poniedziałek, 5.02. Nocą będzie padać, w dzień do 10 stopni

Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 5.02. W nocy popada deszcz, a miejscami także deszcz ze śniegiem. W dzień również pojawią się opady. Termometry pokażą maksymalnie 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Przed nami na ogół pochmurna noc. Poza tym pojawią się opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na Mazurach i Podlasiu popada deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, który okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej możliwe są porywy przekraczające 80 km/h.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 5.02

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu rzędu 1-15 l/mkw. Na Suwalszczyźnie i Mazurach może popada deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami w porywach osiągnie 60-80 km/h. W strefie brzegowej prognozuje się porywy przekraczające 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne - poniedziałek, 5.02

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. W całym kraju odczujemy zimno. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, zachodni wiatr, okresami w porywach osiągnie 50-75 km/h. Ciśnienie o północy sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, okresami w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie spodziewane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami w porywach powieje do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka w poniedziałek duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 9 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, okresami w porywach osiągnie prędkość do 60-80 km/h. Barometry wskażą w południe 980 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy sięgnie 998 hPa

Pogoda na jutro - Poznań

Na poniedziałek w Poznaniu prognozuje się duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, okresami w porywach powieje z prędkością do 60-80 km/h. Barometry wskażą w południe 997 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek rano w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu. Po południu spodziewane są rozpogodzenia. Termometry wskażą maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, północno-zachodni wiatr, okresami w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 991 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie okaże się duże, poza tym popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia poniedziałek z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, okresami w porywach będzie wiał z prędkością do 60-80 km/h. Barometry wskażą w południe 995 hPa.

