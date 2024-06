Pogoda w poniedziałek 24.06 niemal w całej Polsce będzie dopisywać. Lokalnie na wschodzie możliwe są słabe opady deszczu. Termometry wskażą od 20 do 24 stopni Celsjusza.

W nocy na południu i zachodzie kraju będzie pogodnie. Więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie i tam miejscami możliwe są słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 24 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

Pogoda na poniedziałek 24.06

Dzień w zachodnich, południowych i centralnych regionach upłynie pod znakiem pogodnej aury. W pozostałych częściach Polski zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. W niektórych miejscach na wschodzie kraju może słabo i przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu Gdańskim do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku północno-zachodniego będzie słaby i umiarkowany, na Mazurach chwilami silniejszy.