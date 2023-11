Pogoda na jutro - poniedziałek 20.11. Deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg

Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie południowo-zachodni, na wschodzie natomiast powieje z kierunku wschodniego.

Pogoda na poniedziałek 20.11

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na północnym-wschodzie do 10 st. C na zachodzie kraju. Będzie wiać zmienny, słaby i umiarkowany wiatr, tylko na południowym zachodzie okresami okaże się silniejszy i w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.