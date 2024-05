Pogoda na jutro. Poniedziałek 20.05 będzie kolejnym burzowym dniem. Czekają nas ulewne opady deszczu, pojawi się grad, a wiatr bardzo mocno się rozpędzi. Termometry wskażą od 20 do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W niektórych miejscach pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 1-10 litrów na metr kwadratowy. Początkowo wystąpią również burze z opadami do 10-20 l/mkw. i wiatrem osiągającym w porywach prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Śląsku do 14 st. C na Mazowszu. Wiatr z kierunków południowych powieje na ogół słabo i umiarkowanie.

Pogoda na poniedziałek 20.05

Dzień przyniesie zmienne zachmurzenie. Pojawią się przelotne opady deszczu, a miejscami również zagrzmi. Podczas burz spadnie do 30 l/mkw., porywy wiatru wyniosą do 80 km/h, lokalnie wystąpi też grad. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Pomorzu Gdańskim do 26 st. C na Śląsku. Powieje południowo-wschodni, przeważnie słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w poniedziałek osiągnie poziom 50-70 procent. Mieszkańcy całego kraju odczują ciepło. Aura nie będzie miała wpływu na samopoczucie.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Początkowo pojawią się przelotne opady deszczu, możliwe są też burze. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Wiatr powieje z południowych kierunków, na ogół słabo i umiarkowanie, podczas burz silnie. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie przyniesie umiarkowane zachmurzenie, które okresami będzie wzrastać do dużego. Przelotnie popada deszcz, a po południu wystąpią burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, w czasie burz silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 12 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w poniedziałek powinni spodziewać się dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Po południu wystąpią burze. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, podczas burz silny. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1014 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowane jest duże zachmurzenie. Początkowo przelotnie popada deszcz i pojawią się burze. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr ze zmieniających się kierunków powieje na ogół słabo i umiarkowanie, w czasie burz silnie. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, podczas burz silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane. Może słabo i przelotnie popadać deszcz. Temperatura spadnie minimalnie do 11 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu przyniesie umiarkowane zachmurzenie, które będzie wzrastać do dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się z umiarkowanym, okresami dużym zachmurzeniem. Początkowo wystąpią przelotne opady deszczu, niewykluczone są również burze. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr ze zmieniających się kierunków powieje na ogół słabo. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie przyniesie umiarkowane zachmurzenie, które okresami będzie wzrastać do dużego. Pojawią się przelotne opady deszczu, a po południu także burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie silny wiatr.

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl