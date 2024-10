Pogoda na noc

W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Poza tym wystąpią opady deszczu, miejscami przelotne, o natężeniu 5-10 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 20 l/mkw. Na południu i zachodzie Polski nie są spodziewane opady, możliwe są tam natomiast rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8-9 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z północnego zachodu. Może rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę.