Temperatura minimalna wyniesie od -6 i -5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie Polski do -1 i 0 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, W górach powieje silnie, w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek 06.01

Na termometrach zobaczymy od 0 i 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4-6 st. C w centrum, do 8-10 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać umiarkowany, wiatr, tylko w górach silny, w porywach do 70-90 km/h.