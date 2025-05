Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 05.05. Noc w całym kraju będzie pochmurna, lokalnie może jeszcze popadać słaby deszcz. Na północy spodziewane są odczuwalne przymrozki. W dzień opady okażą się symboliczne. Niebo będzie częściowo zachmurzone, a termometry pokażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy na północnym wschodzie, częściowo również na północy spodziewane jest duże zachmurzenie z przelotnymi i słabymi opadami deszczu do 2 litrów na metr kwadratowy. Gęste chmury pojawią się także na krańcach południowo-wschodnich i częściowo południowych, gdzie wystąpią słabnące opady deszczu od 4 do 2 l/mkw. W pozostałych regionach zapanuje zachmurzenie umiarkowane bez zjawisk.

Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na zachodzie do 7 st. C na południowym wschodzie. Z kierunków północnych powieje przeważnie umiarkowany wiatr, dość silny na północy, z porywami na wybrzeżu rozwijającymi prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - poniedziałek 05.05

W przeważającej części kraju poniedziałek zapowiada się pogodnie, miejscami słonecznie. Śladowe, przelotne opady deszczu mogą wystąpić lokalnie we wschodniej Polsce, tam spodziewane jest również więcej chmur. Na południowym wschodzie i częściowo południu utrzyma się duże i całkowite zachmurzenie wraz z opadami deszczu do 2-5 l/mkw. na krańcach regionu.

Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na północy i wschodzie do 14 st. C na południu i zachodzie Polski. Nad ranem na północy wystąpią przymrozki do -2/-1 st. C na wysokości 2 metrów, a przy gruncie spadki do -6/-4 st. C. Przy gruncie spadki poniżej zera możliwe są w przeważającej części kraju. Wiatr będzie północno-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozwijający do 30-40 km/h.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent na północy i zachodzie do 80 procent lokalnie na wschodzie i południu. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, przechodzące w neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie umiarkowane zachmurzenie wzrastające w drugiej części nocy do dużego. Nad ranem może padać słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 5 st. C. Z kierunków zachodnich powieje początkowo dość silny i umiarkowany, z czasem słabnący wiatr. Barometry pokażą o północy 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie prognozowane jest duże zachmurzenie. Przed południem może słabo, przelotnie padać. Termometry wskażą do 13 st. C. Północny wiatr okaże się słaby, okresowo umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje pochmurna aura z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie zachodni do północno-zachodniego i północnego, dość silny z porywami do 40-60 km/h. Na barometrach o północy zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka w poniedziałek niebo zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu, okresowo bezchmurne. Na termometrach zobaczymy do 10 st. C. Z kierunków północnych powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Barometry w południe pokażą 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Niebo nad Poznaniem będzie w nocy umiarkowanie zachmurzone. Termometry pokażą minimalnie 3 st. C. Początkowo dość silny i umiarkowany, słabnący wiatr powieje z zachodu, północnego zachodu i północy. O północy ciśnienie wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu spodziewany jest pochmurny poniedziałek. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się umiarkowanie pochmurno i bez opadów. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Wiatr początkowo okaże się dość silny i umiarkowany, słabnący w ciągu nocy, zachodni do północno-zachodniego i północnego. Barometry o północy wskażą 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek upłynie we Wrocławiu pod znakiem umiarkowanego, okresowo dużego zachmurzenia. Termometry wskażą do 13 st. C. Z północnego wschodu powieje umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna, ale bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr zachodni do zmiennego. O północy zobaczymy na barometrach 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek przyniesie w Krakowie duże i całkowite zachmurzenie bez opadów. Na termometrach zobaczymy 13 st. C. Wiatr początkowo będzie słaby i zmienny, następnie północno-wschodni, słaby do umiarkowanego. Barometry pokażą w południe 987 hPa.

