W nocy na ogół będzie pogodnie. Pojawi się jednak wzrost zachmurzenia do lokalnie umiarkowanego jedynie w południowo-wschodniej części kraju. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 14-16 stopni Celsjusza na wschodzie do 19-20 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, wschodni.

Pogoda na jutro - piątek 6.09

Zapowiada się pogodny i słoneczny piątek. Przelotne opady deszczu, jeśli się pojawią, to tylko w regionach górskich. Temperatura wyniesie maksymalnie od 27 st. C na Pomorzu do 31 st. C w centrum. Powieje umiarkowany wiatr, czasami będzie porywisty, osiągając prędkość do 40 kilometrów na godzinę. Nadciągnie ze wschodu i południowego wschodu.