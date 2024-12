Pogoda na jutro, czyli na piątek 6.12. W nocy w wielu regionach kraju ściśnie mróz. Dzień przyniesie opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 6 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy na wschodzie kraju będzie pochmurno, możliwe są tam śladowe opady mżawki lub deszczu z drobnym śniegiem. Lokalnie, szczególnie na południowym wschodzie Polski, możliwe są mgły. W pasie centralnym wystąpi duże zachmurzenie, ale tam nie powinno padać. Na zachodzie spodziewany jest stopniowy wzrost zachmurzenia do całkowitego wraz z pierwszymi słabymi opadami śniegu na krańcach zachodnich w drugiej części nocy.

Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Wybrzeżu i zachodzie. Należy uważać na możliwe oblodzenia mokrych nawierzchni na Podkarpaciu. Powieje słaby, na zachodzie słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni do południowego.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 6.12

Piątek przyniesie pochmurną aurę. Nad Polską, od zachodu w głąb kraju, będą się przemieszczać opady mokrego śniegu rzędu 2-5 centymetrów. Przejdą one w deszcz ze śniegiem i dalej, na zachodzie, w sam deszcz o natężeniu 10 litrów na metr kwadratowy. W rejonie górskim dosypie 10-15 cm śniegu. Tylko na wschodzie nie są spodziewane opady. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na zachodzie. Wiatr powieje z kierunków południowych. Będzie umiarkowany i dość silny, osiągnie prędkość 30-50 kilometrów na godzinę, a nad morzem ponad 60 km/h. W Sudetach porywy mogą przekraczać 90 km/h, w Karpatach - 70 km/h.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - piątek, 6.12

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. Warunki biometeorologiczne będą neutralne na wschodzie, w pozostałych regionach - niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie duże, spodziewane są zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany. Ciśnienie szybko spada, o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. W drugiej części dnia możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie spada, następnie będzie się wahać, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie. W pierwszej części nocy możliwe są słabe opady przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy 1 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i okresowo dość silny wiatr, który w porywach może osiągać 30-40 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni i Sopotu pochmurny piątek ze słabymi opadami deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 2 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, może rozpędzać się do 40-60 km/h. Ciśnienie początkowo jeszcze lekko będzie spadać, a następnie powoli wzrośnie, w południe osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi duże i umiarkowane zachmurzenie. Początkowo możliwy jest słaby deszcz, później nie będzie już padać. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, w drugiej części nocy okresowo dość silny, w porywach powieje do 30-40 km/h. Ciśnienie szybko spada, o północy sięgnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia. W ciągu dnia pojawią się opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, będzie się rozpędzał do 30-40 km/h. Ciśnienie spada. a następnie będzie się wahać, w południe osiągnie 995 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi umiarkowane zachmurzenie, wzrastające w drugiej części nocy do dużego. Pod koniec nocy możliwe są pierwsze słabe opady mokrego śniegu. Termometry wskażą -1 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie szybko spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka piątek z dużym i całkowitym zachmurzeniem. Poza tym popada śnieg przechodzący w opad deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, może osiągać w porywach prędkość do 30-40 km/h. Ciśnienie spada, a następnie powoli rośnie, w południe sięgnie 991 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie będzie duże, prognozuje się zamglenia. W drugiej części nocy możliwa jest marznąca mgła. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie szybko spada, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. Początkowo możliwa jest mgła, w ciągu dnia popada śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 985 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl