Pogoda na jutro. Noc okaże się deszczowa w części kraju. Opady prognozowane są także na piątek 5.07. Pod koniec dnia możliwe są w części Polski burze. Termometry pokażą do 24 stopni Celsjusza.

Nocą we wschodniej części kraju zachmurzenie okaże się zmienne, spadnie do trzech litrów deszczu na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr, w strefie brzegowej okresami stanie się silniejszy.

Prognoza pogody na jutro - piątek 5.07

Zachmurzenie w piątek okaże się małe i umiarkowane. Na wschodzie do południa będzie padał przelotny deszcz. Pod wieczór na wybrzeżach Słowińskim i Trzebiatowskim możliwe jest wystąpienie burz. Towarzyszyć im mogą opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru rzędu 50-70 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Warunki biometeo w piątek

Wilgotność powietrza będzie utrzymywać się w granicach 60 procent. W piątek zapanuje korzystny biomet w całym kraju.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie w Gdańsku 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Z zachodu nadciągnie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie zapowiada się noc z zachmurzeniem zmiennym, a okresami przelotnym deszczem. Temperatura minimalna osiągnie 14 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym oraz przelotnym deszczem, który powinien wygasnąć do południa. Temperatura maksymalna osiągnie 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 985 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada się pogodna noc w Poznaniu. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnego deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na termometrach zobaczymy do 23 st. C. Z zachodu nadciągnie słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym oraz przelotnym deszczem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie we Wrocławiu w piątek okaże się małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 998 hPa.

