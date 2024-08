Pogoda na jutro. W piątek 30.08 w wielu miejscach Polski nadal będzie bardzo upalnie. Miejscami pojawią się opady deszczu i burze, podczas których możliwe jest gradobicie.

Noc zapowiada się pogodnie. Nad ranem większe zachmurzenie będzie jedynie w rejonie Pomorza Zachodniego. Temperatura minimalna wyniesie od 15-17 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do 17-19 st. C, lokalnie 20-21 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni.

Pogoda na piątek 30.08

Dzień w większości kraju będzie słoneczny. Na północnym zachodzie kraju zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Pojawią się tam przelotne opady deszczu o sumie 2-5 litrów na metr kwadratowy. W pasie od Pomorza Gdańskiego, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Ziemię Lubuską wystąpią, zwłaszcza po południu, lokalne burze z opadami do 20-40 l/mkw., gradem i silnym wiatrem. Termometry pokażą od 22-24 st. C na Pomorzu Zachodnim do 32-34 st. C w centrum kraju. Powieje słaby wiatr, ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w piątek na przeważającym obszarze Polski wyniesie 40-50 procent, najwyższa będzie na północnym zachodzie, osiągając 80 proc. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1006 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się słonecznego piątku. Termometry pokażą do 32 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 17 st. C. Wiatr będzie słaby, południowy. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Piątek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni również zacznie się pogodnie. W godzinach popołudniowych mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze z gradem. Na termometrach zobaczymy do 31 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowana jest pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu również początkowo będzie pogodny. Po południu możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Termometry pokażą do 33 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 19 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 33 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pogodną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą liczyć na słoneczny piątek. Termometry pokażą do 32 st. C. Powieje umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe 992 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl