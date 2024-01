Pogoda na jutro - piątek 26.01. Noc z lekkim mrozem i opadami śniegu

Pogoda na jutro. Nocą w części kraju spadnie śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Lokalnie ściśnie lekki mróz. W piątek wśród opadów pojawi się także deszcz. Silnie powieje. Na termometrach zobaczymy do 9 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc. Będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju i Pomorzu. Na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich pojawią się opady śniegu do 1-5 cm oraz deszczu ze śniegiem do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 2/3 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na wschodzie osiągnie do 60 kilometrów na godzinę, w górach do 90 km/h.

Pogoda na jutro - piątek 26.01

Na wschodzie i południowym wschodzie kraju w piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami, na Podkarpaciu możliwy jest słaby śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie okaże się duże, z zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą opady deszczu ze śniegiem i deszczu do 10 l/mkw. na Pomorzu. Termometry wskażą od 1 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8-9 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiejący z kierunków zachodnich wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h, a na Wybrzeżu do 90 km/h

Warunki biometerologiczne - piątek 26.01

Wilgotność powietrza na północy Polski będzie największa - przekroczy 90 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku wschodnim. W całym kraju odczujemy chłód, na północy dodatkowo wiatr, a na południu wilgoć. Aura prawie wszędzie wpłynie niekorzystnie na nasze samopoczucie, jedynie w części wschodniej biomet okaże się neutralny.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Temperatura minimalna sięgnie 0 st. C. Powieje północno zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając do 50-60 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie zachmurzenie okaże się duże z przejaśnieniami. Termometry pokażą do 3 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Pochmurno z przejaśnieniami zapowiada się noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Na termometrach zobaczymy minimalnie -1 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-60 km/h Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w piątek będzie duże, po południu pojawią się opady śniegu z deszczem. Termometry wskażą do 4 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Termometry wskażą do 1 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach sięgnie do 50 km/h Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w piątek upłynie pod znakiem zachmurzenia dużego, po południu - deszczu. Termometry wskażą do 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając do 50-70 km/h Ciśnienie spada się, w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 2 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, a w porywach do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie we Wrocławiu będzie duże, okresami spadnie deszcz. Termometry wskażą do 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie zapowiada się pochmurna noc, okresami z opadami deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 1 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h Ciśnienie rośnie, o północy jego wartość wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w Krakowie w piątek okaże się duże z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 50 km/h Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 996 hPa.

