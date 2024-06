W piątek 21.06 pogoda popsuje się późnym popołudniem w zachodnich regionach kraju. Spodziewamy się tam burz z ulewami i porywistym wiatrem. Do Polski wróci upał.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunków południowych powieje słabo i umiarkowanie.

Pogoda na piątek 21.06

Przez większość dnia w całym kraju będzie pogodnie. Na zachodzie i południowym zachodzie kraju kłębiaste zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać do dużego i późno po południu pojawią się przelotne opady deszczu, a na Śląsku, Ziemi Lubuskiej, Pomorzu Zachodnim oraz w Wielkopolsce możliwe są również burze z silnym wiatrem i ulewami, podczas których spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy.

Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Suwalszczyźnie, przez 30-32 st. C w centrum kraju, do 33 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w piątek sięgnie 50-80 procent, przy czym najwyższa będzie na zachodzie Polski. Na obszarze całego kraju będzie gorąco. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1008 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 9 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni w piątek powinni spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1016 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu aura będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Pod wieczór mogą się pojawić przelotne opady deszczu i burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 30 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura spadnie minimalnie do 15 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w piątek powinni spodziewać się umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Pod wieczór możliwe są przelotne opady deszczu i burza. Termometry pokażą maksymalnie 33 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 989 hPa.

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl