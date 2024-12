Nadchodząca noc będzie pochmurna ze słabymi opadami deszczu od 2 do 5 litrów wody na metr kwadratowy, których strefa przemieszczać się będzie z zachodu na wschód Polski. Temperatura minimalna w całym kraju wyniesie od 4 do 6 stopni Celsjusza. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, południowo-zachodni skręcający na zachodni.

Pogoda na jutro - piątek, 20.12

W piątek w większości Polski dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Jedynie na wschodzie pochmurna aura z opadami deszczu utrzyma się do godzin południowych. W Tatrach pojawią się opady śniegu do 5-10 centymetrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od około 5 st. C na wschodzie do 7 st. C w zachodniej i centralnej Polsce. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijając prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.