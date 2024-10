Pogoda na jutro, czyli na piątek 1.11. W nocy będzie pochmurno, miejscami możliwe są przejaśnienia i rozpogodzenia. Dzień Wszystkich Świętych przyniesie wietrzną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, szczególnie na południu i zachodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 5-6 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce, przez 8 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach będzie rozpędzał się do 50-70 kilometrów na godzinę, a na północy do 80-90 km/h.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na Wszystkich Świętych - piątek, 1.11

Piątek, czyli Wszystkich Świętych, przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie na południu kraju, w pozostałych regionach okaże się duże. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie przelotnie popada deszcz do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Pomorzu Zachodnim, Kujawach, Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na południu, szczególnie na przedgórzu. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h, na północy do 80-90 km/h. Nad samym Bałtykiem pod wieczór porywy mogą sięgać aż 100 km/h. Uwaga, wieczorem będzie niebezpiecznie w parkach czy na cmentarzach pod drzewami.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - piątek, 1.11

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-90 procent. Na północy kraju będzie chłodno, zaś mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na północy Polski, zaś w pozostałych regionach neutralne przechodzące w niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka piątek z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 999 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Po południu przelotnie popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 14 st. C. Zachodni wiatr okaże się silny, w porywach osiągnie prędkość do 70-90 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-60 km/h z zachodu. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania piątek z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę. Termometry wskażą 7 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na piątek we Wrocławiu prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie 17 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, chwilami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr zachodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry wskażą maksymalnie 16 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, chwilami będzie dość silny. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 992 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl