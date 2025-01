Mroźna noc, dzień z opadami i silnym wiatrem

Zarówno najbliższa noc, jak i dzień upłyną z przelotnymi opadami śniegu w całym kraju. W górach i nad morzem może spaść kilka centymetrów śniegu. Będzie porywiście wiać.

W nocy zachmurzenie będzie zmienne ze słabymi i przelotnymi opadami śniegu do 1-2 centymetrów. W górach oraz w pasie północnym okresowo będzie badać bardziej intensywnie i spadnie tam do 3-5 cm, punktowo do 6-8 cm. Na Wybrzeżu, na północy Warmii i Mazur, Suwalszczyzny, a także Podlasia możliwe są burze.

Termometry pokażą minimalnie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 i -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na zachodzie. Lokalnie w rejonach górskich temperatura padnie poniżej -5 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich powieje umiarkowanie i dość silnie, nad morzem i w górach w porywach osiągnie prędkość 35-55 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek 03.01

W ciągu dnia na obszarze całej Polski zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami śniegu do 1-2 cm. W górach i na Wybrzeżu chwilami opady będą obfitsze i spadnie do 3-5 cm, punktowo do 6-8 cm. Początkowo w pasie północnym możliwe są również burze.

Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach w większości kraju rozpędzi się do 40-60 km/h. Na zachodzie będzie to do 60-70 km/h, a na północy, szczególnie nad morzem, do 65-85 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w piątek osiągnie przeważnie około 80 procent. W całej Polsce będzie chłodno. Aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie zmienne, początkowo i w drugiej części nocy możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna -2 st. C. Wiatr zachodni, dość silny i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy na barometrach 997 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna 1 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe osiągnie 996 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Zachmurzenie zmienne, w drugiej części nocy przelotne opady śniegu. Temp. min. -2 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami śniegu, okresowo intensywniejsze opady, możliwa burza. Temp. maks. 1-2 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich, dośc silny. Ciśnienie w południe osiągnie 1000 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie zmienne, w pierwszej części nocy przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temp. min. -1 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie waha się, o północy 999 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami śniegu. Temp. maks. 1-2 st. C. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe osiągnie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie zmienne, przeważnie bez opadów, jedynie krótkookresowo możliwe słabe przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temp. min. 0 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami śniegu. Temp. maks. 3 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe osiągnie 997 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu ze śniegiem przechodzącymi w śnieg. Temp. min. -1 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich, okresami zmienny, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami śniegu. Temp. maks. 1-2 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wzrośnie do 987 hPa.

