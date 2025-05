Noc przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, tylko na Pomorzu okresami duże z lokalnymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza miejscami na Warmii, Podlasiu, w centrum kraju oraz na Podkarpaciu do 6-7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - niedziela 25.05

Niedziela przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, wzrastające do dużego na zachodzie kraju. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej oraz w zachodniej części Dolnego Śląska spadnie do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na krańcach wschodnich kraju pojawią się chmury i miejscami popada słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, przez 19 st. C w centrum kraju i na południu, do 20 st. C na Kujawach, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany.