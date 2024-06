Nocą od Suwalszczyzny przez Mazury , Warmię, Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Śląsk spadnie przelotny deszcz i przed północą możliwe są lokalne burz . Będą towarzyszyć im opady rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę. Zagrzmieć może także na Podlasiu. Na Pomorzu zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza w Małopolsce do 16 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie przeważnie słaby, zmienny (na zachodzie północno-zachodni, na wschodzie - południowo-wschodni).

Pogoda na jutro - niedziela 2.05

Niedziela zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym z przelotnym deszczem i burzami. Podczas nich spadnie do 10-30 l/mkw., a porywy wiatru rozpędzą się do 60-90 km/h. Lokalnie spadnie grad - szczególnie na Warmii, Kujawach, w Wielkopolsce oraz na Ziemi Łódzkiej. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni wiatr.