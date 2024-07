Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 14.07. Nocą w części kraju będzie grzmieć. W dzień również pojawią się burze. Termometry pokażą maksymalnie 31 stopni.

Pogoda na noc

W nocy w południowej i centralnej części kraju wystąpi zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem i burzami. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr w porywach może rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę. Pogodna aura dopisze na północy Polski. Temperatura minimalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 20 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr. W strefie brzegowej okresami okaże się umiarkowany.

Pogoda na jutro - niedziela, 14.07

W niedzielę pogodna aura dopisze tylko w województwach zachodnich. W pozostałych regionach Polski prognozuje się zmienne zachmurzenie z przelotnym deszczem i burzami. Podczas wyładowań spadnie opad rzędu 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach osiągać może prędkość do 60-80 km/h. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce może sypnąć gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i wschodu.

Warunki biometeorologiczne - niedziela, 14.07

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. Na północy będzie ciepło, w centrum i na południowym zachodzie gorąco, a na południowym wschodzie - upalnie i parno. Warunki biometeorologiczne przeważnie okażą się niekorzystne, tylko na krańcach zachodnich - neutralne.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Niedziela przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zmienne zachmurzenie, umiarkowane i duże, przelotny deszcz i burze z opadem do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru sięgającymi 60-90 km/h. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie będzie zmienne, umiarkowane i duże, poza tym przelotnie popada deszcz i zagrzmi. W burzach spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru sięgną 50-70 km/h. Na termometrach zobaczymy 19 st. C. Wiatr słaby, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka w niedzielę zmienne zachmurzenie, umiarkowane i duże, przelotny deszcz i burze z opadem do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h. Może pojawić się też grad. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 29 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 983 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu dopisze pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niedziela w Poznaniu upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Poza tym wystąpi przelotny deszcz i burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-90 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zmienne zachmurzenie, umiarkowane i duże. Poza tym przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Podczas burz spadnie opad do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru sięgną do 50-70 km/h. Termometry wskażą 18 st. C. Powieje słaby, północy wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Przed mieszkańcami Warszawy niedziela ze zmiennym zachmurzeniem, umiarkowanym i dużym. Prognozuje się przelotny deszcz i burze z opadem do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru rozpędzającymi się do 60-90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Wiatr okaże się słaby, wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe sięgnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie zmienne, umiarkowane i duże, pojawi się też przelotny deszcz i burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw. opadu, a porywy wiatru osiągną prędkość do 50-70 km/h. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W niedzielę we Wrocławiu dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Wiatr słaby, będzie wiał z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 998 hPa.

