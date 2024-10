Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 13.10. Noc będzie dość pochmurna, możliwe są poranne zamglenia i przygruntowe przymrozki. Dzień przyniesie opady deszczu, miejscami intensywne. Mogą też pojawić się burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

W nocy we wschodniej połowie kraju wystąpi małe zachmurzenie, wzrastające do dużego i całkowitego. Na krańcach wschodnich możliwe są poranne zamglenia i przygruntowe przymrozki. Na zachodzie prognozuje się opady deszczu. Początkowo ich natężenie wyniesie 2-5 litrów na metr kwadratowy, później zwiększy się do 5-7 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu do 7-8 st. C na zachodzie. Wiatr południowo-wschodni, na wschodzie okaże się słaby, na zachodzie umiarkowany do dość silnego. W porywach może osiągać do 30-40 kilometrów na godzinę, nad morzem i w górach do 40-60 km/h.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 13.10

W niedzielę będzie pochmurno, z przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu. Opady okresowo mogą być intensywne. Niewykluczone są też krótkotrwałe burze, silniejsze na północy i w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Pomorzu Gdańskim i Warmii, przez 12-13 st. C w centrum i zachodzie kraju, do 15-16 st. C na południowym wschodzie. Wiatr na wschodzie Polski będzie umiarkowany do dość silnego, południowy, osiągnie prędkość 40-50 km/h. Na pozostałym obszarze kraju południowo-zachodni i zachodni, w porywach rozpędzi się do 60-70 km/h. Podczas burz oraz nad morzem i w górach porywy mogą przekroczyć 80 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - niedziela, 13.10

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-80 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie małe, wzrastające w drugiej części nocy do umiarkowanego i dużego. Nie pojawią się żadne opady. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr powieje początkowo ze zmieniających się kierunków, słabo. Później wiać będzie z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niedziela w Warszawie upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Pojawią się umiarkowane, okresowo intensywne opady deszczu, możliwa jest też burza. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr południowo-wschodni, skręcający w ciągu dnia na południowy i południowo-zachodni, okaże się umiarkowany do okresowo silnego. Porywy mogą sięgać 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. W drugiej części nocy wzrośnie do dużego i całkowitego, możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie szybko spada, o północy osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Przed mieszkańcami Gdańska, Gdyni i Sopotu pochmurna niedziela z umiarkowanymi, chwilami intensywnymi opadami deszczu. Może pojawić się burza. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 10 st. C. Południowo-wschodni wiatr, skręcający w ciągu dnia na południowy i południowo-zachodni, okaże się umiarkowany lub silny. W porywach może rozpędzać się do 40-60 km/h, a w burzach wiać do 60-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie początkowo umiarkowane zachmurzenie. W drugiej części nocy wzrośnie do dużego i całkowitego, pojawi się słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie szybko spada, o północy sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na niedzielę w Poznaniu prognozuje się pochmurną aurę. Poza tym wystąpią umiarkowane, okresowo intensywne opady deszczu. Pod koniec dnia możliwe są przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Wiatr południowy, skręcający w ciągu dnia na południowo-zachodni i zachodni, będzie umiarkowany do okresowo silnego. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h, a miejscami nawet do 70 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 993 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu początkowo przyniesie umiarkowane zachmurzenie bez opadów. W drugiej części nocy wzrośnie do dużego i całkowitego, pojawią się też słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni do południowego, umiarkowany do dość silnego. W porywy może rozpędzać się do do 30-40 km/h. Ciśnienie szybko spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna niedziela. Poza tym wystąpią umiarkowane, okresowo intensywne opady deszczu. Pod koniec dnia możliwe są przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 14 st. C. Wiatr południowy, skręcający w ciągu dnia na południowo-zachodni i zachodni, okaże się umiarkowany do okresowo silnego. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, następnie powoli wrośnie, w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie małe zachmurzenie, wzrastające w drugiej części nocy do umiarkowanego i dużego. Nie pojawią się opady. Termometry wskażą 6 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na niedzielę w Krakowie prognozuje się pochmurną aurę z umiarkowanymi do okresowo intensywnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, skręcający w ciągu dnia na południowy i południowo-zachodni, początkowo słaby i umiarkowany do okresowo silnego. Porywy będą sięgać do 45-65 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 882 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl