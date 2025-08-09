Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 10.08. Noc w większości kraju będzie pogodna. W dzień aura zmieni się - na północy i wschodzie powrócą deszcz i burze. Miejscami znów zrobi się upalnie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. W drugiej części nocy nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia na zachodzie i północy ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na Pomorzu, którego suma wyniesie od 1-2 litry na metr kwadratowy. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 12-13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i 17-18 st. C na południu i zachodzie kraju. Powieje wiatr słaby i zmienny.

Prognoza pogody na noc

Pogoda na jutro - niedziela, 09.08

W niedzielę na północy i wschodzie kraju wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, których suma wyniesie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawić się mogą również burze, podczas których spadnie 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Maksymalna temperatura nie przekroczy 23-24 st. C na Suwalszczyźnie, 26-28 st. C w centrum kraju i 30-31 st. C na Podkarpaciu. Nadciągnie wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni.

Prognoza pogody na niedzielę

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie dość niska na południowym zachodzie i wyniesie powyżej 40 procent. Im dalej na północny wschód tym wilgotność powietrza będzie większa. Na zachodzie i na północy warunki biometeo będą niekorzystne, w pozostałych regionach kraju okażą się neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna, opady deszczu nie są prognozowane. Termometry pokażą co najmniej 14-15 st. C. Nadciągnie wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pogodnie będzie w Warszawie również w ciągu dnia. Może spaść słaby, przelotny deszcz. Maksymalna temperatura nie przekroczy 28-29 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty, południowy, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie dość pogodne. Nad ranem mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Termometry pokażą co najmniej 16-17 st. C. Odczuwalny będzie słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopt

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie pogoda w ciągu dnia wystąpi umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Może również wystąpić słaby, przelotny opad deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21-22 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty, południowy, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1020 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Opady deszczu nie wystąpią. Minimalna temperatura wyniesie 17-18 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu również będzie pogodnie i słonecznie, a opady deszczu nie są spodziewane. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24-25 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 17-18 st. C. Opady deszczy nie wystąpią. Nadciągnie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu będzie pogodna i słoneczna. Opady deszczu nie są prognozowane. Termometry pokażą maksymalnie 26-27 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pogodnie i nie spadnie deszcz. Minimalna temperatura wyniesie 17-18 st. C. Nadciągnie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 993 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

W ciągu dnia w Krakowie utrzyma się ładna, bezdeszczowa pogoda. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 29-30 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany - a w porywach dość silny - południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie rosnąć.

Warunki drogowe w niedzielę

