Pogoda na jutro - niedziela, 10.08. W nocy lokalnie może popadać

9 sierpnia 2025, 19:38
Źródło:
tvnmeteo.pl
Prognoza pogody na noc
Prognoza pogody na noctvnmeteo.pl
wideo 2/5
Pogoda na jutro

Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 10.08. Noc w większości kraju będzie pogodna. W dzień aura zmieni się - na północy i wschodzie powrócą deszcz i burze. Miejscami znów zrobi się upalnie.

PogodaDługoterminowaWeekend

W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. W drugiej części nocy nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia na zachodzie i północy ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na Pomorzu, którego suma wyniesie od 1-2 litry na metr kwadratowy. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 12-13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i 17-18 st. C na południu i zachodzie kraju. Powieje wiatr słaby i zmienny.

Prognoza pogody na noc
Prognoza pogody na noctvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela, 09.08

W niedzielę na północy i wschodzie kraju wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, których suma wyniesie 2-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie pojawić się mogą również burze, podczas których spadnie 10-20 litrów deszczu na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Maksymalna temperatura nie przekroczy 23-24 st. C na Suwalszczyźnie, 26-28 st. C w centrum kraju i 30-31 st. C na Podkarpaciu. Nadciągnie wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni.

Prognoza pogody na niedzielę
Prognoza pogody na niedzielętvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza będzie dość niska na południowym zachodzie i wyniesie powyżej 40 procent. Im dalej na północny wschód tym wilgotność powietrza będzie większa. Na zachodzie i na północy warunki biometeo będą niekorzystne, w pozostałych regionach kraju okażą się neutralne.

Warunki biometeo w niedzielę
Warunki biometeo w niedzielętvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna, opady deszczu nie są prognozowane. Termometry pokażą co najmniej 14-15 st. C. Nadciągnie wiatr słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pogodnie będzie w Warszawie również w ciągu dnia. Może spaść słaby, przelotny deszcz. Maksymalna temperatura nie przekroczy 28-29 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty, południowy, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie dość pogodne. Nad ranem mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Termometry pokażą co najmniej 16-17 st. C. Odczuwalny będzie słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopt

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie pogoda w ciągu dnia wystąpi umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Może również wystąpić słaby, przelotny opad deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21-22 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty, południowy, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1020 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Opady deszczu nie wystąpią. Minimalna temperatura wyniesie 17-18 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu również będzie pogodnie i słonecznie, a opady deszczu nie są spodziewane. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24-25 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 17-18 st. C. Opady deszczy nie wystąpią. Nadciągnie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu będzie pogodna i słoneczna. Opady deszczu nie są prognozowane. Termometry pokażą maksymalnie 26-27 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pogodnie i nie spadnie deszcz. Minimalna temperatura wyniesie 17-18 st. C. Nadciągnie wiatr słaby i zmienny. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 993 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

W ciągu dnia w Krakowie utrzyma się ładna, bezdeszczowa pogoda. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 29-30 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany - a w porywach dość silny - południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie rosnąć.  

Warunki drogowe w niedzielę
Warunki drogowe w niedzielętvnmeteo.pl

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

pogodaprognozaprognoza pogody
Pozostałe wiadomości

Końcówka tygodnia upłynie pod znakiem przejściowego chłodnego frontu, który w części kraju przyniesie więcej chmur, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Od poniedziałku aura znów będzie pogodna, a nawet słoneczna. W nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się upałów.

Pogoda wkrótce się pogorszy, ale tylko na chwilę

Pogoda wkrótce się pogorszy, ale tylko na chwilę

9 sierpnia 2025, 15:12
Źródło:
tvnmeteo.pl

Wszyscy czekali na ten moment z zapartym tchem. Transmisja w internecie przyciągnęła tysiące osób, śledzących każdą sekundę - w końcu nikt nie wiedział, kiedy nastąpi kulminacyjny moment. W komentarzach wiele osób przyznało, że trudno było im się oderwać nawet na chwilę. Opis ten nie dotyczy ekscytującego wydarzenia sportowego, a kwitnienia pewnej wyjątkowej rośliny.

Nie tylko dziwidło. Te roślinne dziwolągi też zobaczysz w Polsce

Nie tylko dziwidło. Te roślinne dziwolągi też zobaczysz w Polsce

9 sierpnia 2025, 17:27
Źródło:
TVN24+

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wciąż ostrzega przed upałem. Wysoka temperatura w niedzielę prognozowana jest dla południowo-wschodniej części kraju. Sprawdź, gdzie będzie szczególnie gorąco.

Tutaj upał nie odpuści. IMGW ostrzega

Tutaj upał nie odpuści. IMGW ostrzega

9 sierpnia 2025, 6:18
Aktualizacja: 9 sierpnia 2025, 20:14
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Małżeństwo z Wietnamu zginęło w piątek na greckiej wyspie Milos. Silne porywy wiatru porwały kobietę, która wpadła do morza. Na pomoc turystce rzucił się jej mąż, ale niestety oboje utonęli.

Małżeństwo utonęło na popularnej plaży

Małżeństwo utonęło na popularnej plaży

9 sierpnia 2025, 12:36
Źródło:
Greek Reporter

Co najmniej siedem osób zginęło w sobotę po zawaleniu się ściany w Nowym Delhi. Stolicę Indii nawiedziły intensywne opady deszczu, a w wielu dzielnicach obowiązywały czerwone alerty pogodowe. Monsunowe deszcze spowodowały także zakłócenia w ruchu drogowym.

Ściana runęła po ulewie. Nie żyje siedem osób

Ściana runęła po ulewie. Nie żyje siedem osób

9 sierpnia 2025, 18:49
Źródło:
Reuters, Telegraph India

Hiszpania wciąż walczy z pożarami, podsycanymi zmianami klimatu. Ponad 100 członków hiszpańskiej wojskowej jednostki ds. sytuacji kryzysowych dołączyło do strażaków w centrum kraju, by pomóc w walce z szalejącym żywiołem. Ogień zmusił dziesiątki mieszkańców do ewakuacji i spowodował zakłócenia w ruchu pociągów na trasie Madryt-Avila.

Pożary w Hiszpanii. Problemy z dojazdem koleją do Madrytu

Pożary w Hiszpanii. Problemy z dojazdem koleją do Madrytu

9 sierpnia 2025, 16:37
Źródło:
Reuters, 20minutos.es

Piękno jest rzeczą względną, a w kalifornijskim mieście Santa Rosa udowodniono, że nawet "najbrzydsze" psy potrafią podbić serca szerokiej publiczności. Podczas tegorocznego konkursu World’s Ugliest Dog suczka Petunia zdobyła tytuł, pokazując, że urok i charakter liczą się znacznie bardziej niż klasyczne kanony urody.

Oto "najbrzydszy pies świata"

Oto "najbrzydszy pies świata"

9 sierpnia 2025, 17:38
Źródło:
BBC, CBS News, Reuters, CNN

Ogień trawi zbocze Wezuwiusza. Jak donoszą włoskie media, płomienie sięgają kilometra wysokości. W akcji gaszenia uczestniczy osiem śmigłowców i ponad 100 osób, w tym wolontariusze Obrony Cywilnej.

Pożar na zboczach Wezuwiusza. Dym widoczny jest z Neapolu

Pożar na zboczach Wezuwiusza. Dym widoczny jest z Neapolu

9 sierpnia 2025, 9:47
Źródło:
Reuters, virgilio.it

Upał ogarnął południową połowę Francji. Z prognozy meteorologów z Meteo France wynika, że w weekend temperatura sięgnie 40-41 stopni. Pomarańczowe alerty przed spiekotą obowiązują w 28 departamentach. W niedzielę ostrzeżenia mają zostać wydane na terenie aż 40 departamentów.

"Kopuła ciepła" nad Francją. Będzie ponad 40 stopni

"Kopuła ciepła" nad Francją. Będzie ponad 40 stopni

9 sierpnia 2025, 11:10
Źródło:
PAP, bfmtv.com, vigilance.meteofrance.fr

Duże morskie obszary chronione stają się kluczowym narzędziem do walki o zachowanie oceanicznej bioróżnorodności. O tym, jak są ważne, napisali w artykule badacze z University od Exeter i Heriot-Watt University.

Ochrona oceanów na wielką skalę działa

Ochrona oceanów na wielką skalę działa

9 sierpnia 2025, 13:50
Źródło:
Marine Policy, PAP, University of Exeter

Trąba wodna pojawiła się w piątek w okolicach Malecón, nadmorskiego bulwaru w Hawanie. Groźnie wyglądające zjawisko zostało uchwycone na nagraniu.

Trąba wodna wirowała w pobliżu słynnego bulwaru

Trąba wodna wirowała w pobliżu słynnego bulwaru

9 sierpnia 2025, 7:31
Źródło:
Reuters, en.cibercuba.com

W nocy z piątku na sobotę można było podziwiać na niebie Pełnię Księżyca Jesiotrów. Zdjęcia tego zjawiska otrzymaliśmy na Kontakt24.

Taka była Pełnia Księżyca Jesiotrów

Taka była Pełnia Księżyca Jesiotrów

8 sierpnia 2025, 19:52
Aktualizacja: 9 sierpnia 2025, 8:35
Aktualizacja:
Źródło:
timeanddate.com, tvnmeteo.pl

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował eksperymentalną, długoterminową prognozę pogody na końcówkę lata, jesień, a także początek zimy. Jaka może być aura w poszczególnych regionach? Sprawdź najnowsze prognozy na wrzesień, październik, listopad i grudzień 2025.

Jaka będzie jesień? Jest prognoza IMGW

Jaka będzie jesień? Jest prognoza IMGW

8 sierpnia 2025, 16:36
Źródło:
IMGW

W piątek pod Atenami, we wschodniej Attyce, wybuchł pożar. W wyniku szalejącego żywiołu zginęła jedna osoba. Spłonęły budynki i pola uprawne, a akcję gaśniczą utrudnia pogoda.

Pożar pod Atenami. Znaleziono ciało starszego mężczyzny

Pożar pod Atenami. Znaleziono ciało starszego mężczyzny

8 sierpnia 2025, 20:32
Źródło:
Reuters, eKathimerini

Silny wiatr sparaliżował w piątek porty w Atenach. Władze wydały zakaz wypłynięć promów, przez co wielu podróżujących wyczekuje wiele godzin na odpłynięcie. Trudne warunki mają trwać jeszcze przez kilka dni.

Turyści uwięzieni w greckich portach. Godzinami czekają na rejs

Turyści uwięzieni w greckich portach. Godzinami czekają na rejs

8 sierpnia 2025, 17:25
Źródło:
eKathimerini

W piątek w pobliżu tureckiego miasta Canakkale wybuchł pożar. Ogień zbliżył się do zabudowań, w tym szpitala i uniwersytetu, które musiały zostać ewakuowane.

Ogień blisko miasta. Ewakuacja uniwersytetu i szpitala

Ogień blisko miasta. Ewakuacja uniwersytetu i szpitala

8 sierpnia 2025, 21:39
Źródło:
Reuters, bianet.org

Myśliwy z USA udał się do Republiki Południowej Afryki, by polować na bawoły. Mężczyzna zginął jednak podczas tropienia jednego z osobników. Polowanie odbyło się w ramach safari, których urządzanie od lat krytykowane jest przez organizacje walczące o prawa zwierząt.

Pojechał polować na bawoły, zginął

Pojechał polować na bawoły, zginął

8 sierpnia 2025, 18:31
Źródło:
CNN

Temperaturę blisko 48 stopni Celsjusza zanotowano w czwartek w stolicy stanu Arizona. To pierwsza tak wysoka wartość, jaką w historii pomiarów odnotowano tam w sierpniu. Ekstremalne upały doprowadziły do rekordowego zapotrzebowania na energię.

Tak gorąco w sierpniu jeszcze tam nie było

Tak gorąco w sierpniu jeszcze tam nie było

8 sierpnia 2025, 13:38
Źródło:
PAP

Pożar, który od kilku dni trawi departament Aude na południu Francji, jest drugim największym w historii kraju. Z pomocą sprzyjającej pogody ogień został opanowany, ale walka z żywiołem będzie trwać jeszcze w kolejnych dniach.

"Nigdy nie widziałem tak poważnej katastrofy w naszym regionie"

"Nigdy nie widziałem tak poważnej katastrofy w naszym regionie"

8 sierpnia 2025, 15:51
Źródło:
PAP, francebleu

Intensywne opady deszczu nawiedziły prefekturę Kagoshima w Japonii, powodując powodzie, zniszczenia dróg oraz osuwiska ziemi. W jednym z miast w dobę spadło 500 litrów deszczu na metr kwadratowy. Służby ratunkowe poszukują zaginionych osób.

Pierwsze tak intensywne opady w historii. "Sytuacja zagraża życiu"

Pierwsze tak intensywne opady w historii. "Sytuacja zagraża życiu"

8 sierpnia 2025, 12:12
Źródło:
Reuters, NHK

Grzyby zaczynają pojawiać się w polskich lasach - w tym gatunki występujące przeważnie na przełomie lata i jesieni. Naukowcy z Wrocławia informują, że początek sezonu w wielu regionach rozpoczyna się intensywnie. Podczas wypraw powinniśmy jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.

Obrodziło grzybami. W lasach są już gatunki kojarzone z wrześniem

Obrodziło grzybami. W lasach są już gatunki kojarzone z wrześniem

8 sierpnia 2025, 8:41
Źródło:
PAP

Wkraczamy właśnie w końcówkę lata, która w Polsce bywa zazwyczaj przyjemna, łagodna i pogodna. To jeszcze nie babie lato, ale widać i czuć już pierwsze oznaki schyłku najcieplejszej pory roku.

Lato powinno wyglądać już dużo lepiej. Nadchodzi wielka zmiana

Lato powinno wyglądać już dużo lepiej. Nadchodzi wielka zmiana

7 sierpnia 2025, 15:49
Źródło:
TVN24+

Prawie 20 stopni Celsjusza - taka wartość pojawiła się w piątek rano na termometrach w Bielsku-Białej. Anomalia związana jest ze zjawiskiem wiatru fenowego. Chociaż warunki do powstania halnego nie są idealne, związane z nim ocieplenie było odczuwalne w wielu regionach.

Anomalia termiczna na południu Polski. Prawie 20 stopni o 5 rano

Anomalia termiczna na południu Polski. Prawie 20 stopni o 5 rano

8 sierpnia 2025, 9:54
Źródło:
IMGW, tvnmeteo.pl

Astronauta Barry "Butch" Wilmore przechodzi na emeryturę. Amerykanin swoją decyzję ogłosił niedługo po powrocie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, na której z powodu problemów technicznych zamiast tygodnia utknął na 9 miesięcy.

Był uwięziony w kosmosie przez dziewięć miesięcy, odchodzi z NASA

Był uwięziony w kosmosie przez dziewięć miesięcy, odchodzi z NASA

8 sierpnia 2025, 11:24
Źródło:
CNN, BBC

Stan alarmowy w Portugalii przedłużono co najmniej do 13 sierpnia. Został on ogłoszony z powodu utrzymujących się licznych pożarów oraz ekstremalnie wysokich temperatur, które w niektórych regionach przekroczyły 40 stopni Celsjusza. Policja intensyfikuje działania przeciwko podpalaczom.

Przedłużono stan alarmowy. Trwają poszukiwania podpalaczy

Przedłużono stan alarmowy. Trwają poszukiwania podpalaczy

8 sierpnia 2025, 11:07
Źródło:
PAP, Sic Noticias

Kalifornijscy strażacy walczą z pożarem niedaleko Los Angeles. Ogień pojawił się w czwartek po południu, zmuszając tysiące ludzi do ewakuacji. Mimo ogromnego zaangażowania strażak setek strażaków oraz pilotów samolotów gaśniczych i helikopterów żywioł nie został jeszcze opanowany.

Ogień rozprzestrzenia się z "alarmującą szybkością". Ewakuacje niedaleko Los Angeles

Ogień rozprzestrzenia się z "alarmującą szybkością". Ewakuacje niedaleko Los Angeles

8 sierpnia 2025, 7:58
Źródło:
PAP, Los Angeles Times, Fox News, Reuters

Na początku roku Kalifornia zmagała się z ogromnymi pożarami lasów, które oficjalnie pochłonęły życie trzydziestu jeden osób. W nowym badaniu naukowcy udowadniają jednak, że ofiar śmiertelnych było znacznie więcej.

Pośrednie ofiary pożarów. Może być ich ponad 10 razy więcej niż oficjalnych

Pośrednie ofiary pożarów. Może być ich ponad 10 razy więcej niż oficjalnych

7 sierpnia 2025, 20:50
Źródło:
Reuters, CNN