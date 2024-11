Pogoda na jutro. Noc w wielu regionach zapowiada się mgliście i mroźnie. Termometry mogą pokazać nawet -5 stopni Celsjusza. Czwartek 7.11 przyniesie kontynuację mglistej aury z dużym zachmurzeniem. Słońce zobaczą nieliczni.

Nocą zachmurzenie okaże się od małego na południu i wschodzie do dużego i całkowitego na pozostałym obszarze kraju. Padać nie powinno. W ciągu nocy pojawią się silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów, na wschodzie mogą osadzać szadź. Termometry pokażą minimalnie od -5/-4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju, przez -2/0 st. C w centrum, do 4-5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek 7.11

W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno z silnymi zamgleniami, lokalnie mgłami utrzymującymi się do godzin popołudniowych. Pogodna i słoneczna aura czeka nas jedynie na południowym wschodzie Polski oraz obszarach podgórskich i górskich. Temperatura wzrośnie od 4-6 st. C w centrum kraju do 11 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

Warunki biometeo w czwartek

W czwartek wilgotność powietrza w wielu regionach przekroczy 90 procent. Na przeważającym obszarze odczujemy chłód, a warunki biometeo na ogół okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Na noc dla Warszawy prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego z silnymi zamgleniami i mgłami. Temperatura minimalna wyniesie -2/-1 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W czwartek będzie pochmurno z zamgleniami, bez opadów. Temperatura wzrośnie do 4-5 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno z silnymi zamgleniami, a lokalnie mgłami. Temperatura minimalna wyniesie 2-3 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1032 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek zapowiada się pochmurno z zamgleniami, ale bez opadów. Temperatura wzrośnie do 7-9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1031 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno z silnymi zamgleniami i mgłami. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu czeka nas pochmurny czwartek z zamgleniami, bez opadów. Temperatura wzrośnie do 6-7 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 1021 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy będzie pochmurno z silnymi zamgleniami i mgłami. Temperatura minimalna wyniesie 2-3 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wrocław musi się przygotować na pochmurny czwartek z zamgleniami, padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 7-8 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie początkowo zapowiada się pogodnie. W ciągu nocy prognozowany jest wzrost zachmurzenia i silne zamglenia, a lokalnie - mgły. Temperatura minimalna wyniesie -2/-1 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Czwartek w Krakowie przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i zamgleniami, bez opadów. Temperatura wzrośnie do 8-10 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1006 hPa.

