Najbliższa noc będzie pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. Wystąpią okresowe opady deszczu i mżawki do 1-2 k/mkw. Na krańcach południowych oraz wschodnich możliwe są także słabe opady deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. Pojawią się liczne zamglenia oraz lokalne mgły, szczególnie na południu i wschodzie. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na Wybrzeżu (przy gruncie temperatura lokalnie spadnie poniżej 0 st. C, a kierowcy i piesi powinni uważać na oblodzenie mokrych nawierzchni). Wiatr powieje z kierunków zmiennych i będzie słaby.

Pogoda na jutro - czwartek, 5.12

W czwartek wystąpi zachmurzenie duże i całkowite. Najwięcej przejaśnień i okresowych rozpogodzeń pojawi się na południowym zachodzie. Okresowo możliwe są słabe opady deszczu lub mżawki do 2 l/mkw., a na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich deszczu ze śniegiem do 2-3 l/mkw. W górach spodziewamy się samego śniegu (do 2-3 centymetrów). Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu i ziemi Kieleckiej do 3-4 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr na ogół będzie zmienny i słaby, w drugiej części dnia na zachodzie przeważnie powieje z południa.