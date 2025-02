Deszczowa noc z zamgleniem, w dzień do 11 stopni

Noc zapowiada się pochmurnie. W przeważającej części Polski wystąpią słabe opady deszczu z przerwami o natężeniu 1-2 litrów na metr kwadratowy. Umiarkowane opady, rzędu 2-5 l/mkw., spodziewane są na północy kraju. Opadom towarzyszyć będą zamglenia, lokalnie możliwe są mgły. Padać nie będzie na Lubelszczyźnie i częściowo na Podkarpaciu. Zanikające opady spodziewane są w drugiej części nocy na Dolnym Śląsku. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie (na krańcach wschodnich lokalnie może być poniżej zera), przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu i zachodzie. Wiatr na północnym zachodzie okaże się zmienny, słaby, na pozostałym obszarze kraju powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - czwartek 27.02

Czwartek przyniesie pochmurną aurę. Przeważnie pojawią się słabe opady deszczu z dużymi przerwami do 1-2 l/mkw. Umiarkowane opady prognozowane są na północnym wschodzie Polski - do 2-5 l/mkw., intensywniejsze opady od godzin wieczornych możliwe są głównie na Śląsku i w Małopolsce, rzędu do 10-15 l/mkw. W górach mocno sypnie śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 5-6 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C, lokalnie 12 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni wiatr, lokalnie zmienny, słaby i umiarkowany.