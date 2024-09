Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza w Krakowie , Kielcach i Suwałkach do 14 st. C w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - czwartek 26.09

Czwartek zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie i północy, wystąpią słabe, przelotne opady deszczu (do 5-10 l/mkw. na Pomorzu Zachodnim, a do 5 l/mkw. na pozostałym obszarze kraju).

Temperatura wyniesie maksymalnie od 18-19 st. C na Pomorzu do 22-23 st. C na Podkarpaciu. Powieje dość silny, porywisty, południowy wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, a w górach nawet do 70-90 km/h.