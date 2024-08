W nocy na wschodzie i południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z opadami deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Wystąpią tam również zanikające burze , podczas których może spaść do 30 l/mkw. Ponadto przelotnie i słabo popada na Pomorzu, Mazurach i Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach będzie pogodnie, ale lokalnie po opadach deszczu pojawią się mgły.

Temperatura minimalna wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Śląsku, przez 12-13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny i silny w trakcie burz.

Pogoda na czwartek 22.08

Dzień upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Nad morzem niewykluczone są przelotne opady deszczu do 4 l/mkw. Termometry pokażą od 20 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany.