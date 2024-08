Pogoda na jutro. W nocy miejscami spodziewane są opady deszczu. Czwartek 15.08 przyniesie upał - termometry pokażą nawet 34 stopnie Celsjusza. Prognozowane są burze z ulewnym deszczem.

W nocy będzie pogodnie, tylko na zachodzie i południu kraju pojawi się więcej chmur kłębiastych. Miejscami spadnie przelotny deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy, a w górach początkowo możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy od 11-12 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach - silny.

Pogoda na jutro - czwartek 15.08

Zachmurzenie w czwartek okaże się kłębiaste małe i umiarkowane, na Pomorzu, zachodzie, południu i w centrum kraju wzrastające miejscami do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5-30 l/mkw. i burzami, które możliwe będą szczególnie w godzinach wieczornych. Na termometrach zobaczymy od 28 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 32 st. C w centrum kraju, do 34 st. C w Małopolsce. Powieje południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, podczas wyładowań atmosferycznych - silny.

Warunki biometeo w czwartek

Wilgotność powietrza w czwartek będzie najmniejsza na wschodzie, osiągając około 60 procent. Im dalej na zachód, tym jej wartość wzrośnie do około 80 procent. Dzień okaże się gorący i parny, a warunki biometeo - niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Nadchodząca noc w Warszawie zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie do 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czwartek w Warszawie przyniesie słońce, a po południu więcej chmur. Termometry wskażą do 32 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Termometry pokażą do 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w czwartek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie okaże się małe, stopniowo wzrastające do dużego, po południu możliwy jest przelotny deszcz, niewykluczona jest burza. Na termometrach zobaczymy do 30 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby i umiarkowany, w burzy - silny. Ciśnienie lekko spada, w południe dojdzie do 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zapowiada się pogodna noc w Poznaniu. Temperatura minimalna osiągnie 18 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w Poznaniu w czwartek okaże się małe, stopniowo wzrastające do dużego, po południu spadnie przelotny deszcz, możliwa jest burza. Termometry wskażą do 31 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr, w burzy - silny. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie w nocy we Wrocławiu będzie umiarkowane, możliwe są opady przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy do 19 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie we Wrocławiu w czwartek będzie umiarkowane, wzrastające do dużego, po południu możliwy jest przelotny deszcz, niewykluczona jest burza. Na termometrach zobaczymy do 32 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr, w burzy - silny. Ciśnienie lekko spada, w południe dojdzie do 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie w nocy w Krakowie okaże się umiarkowane, możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 16 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w Krakowie w czwartek okaże się umiarkowane, wzrastające do dużego, po południu może wystąpić przelotny deszcz, możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy do 34 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr, w burzy - silny. Ciśnienie lekko spada, w południe sięgnie 987 hPa.

