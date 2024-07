Pogoda na noc

Pogoda na jutro - czwartek, 11.07

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Pojawią się burze, miejscami silne (zwłaszcza na wschodzie kraju w godzinach popołudniowych), z opadami deszczu o sumie 20-40 l/mkw. i porywami wiatru rozpędzającymi się do 70-90 km/h. Lokalnie sypnie gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim do 33-34 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni wiatr, od zachodu skręcający na zachodni, umiarkowany, w czasie burz bardzo silny.