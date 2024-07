Pogoda na noc

W nocy w większości kraju będzie pogodnie. Większe zachmurzenie pojawi się jedynie na południu kraju. W rejonie Dolnego Śląska synoptycy prognozują słabe opady deszczu (1-2 litry na metr kwadratowy). Temperatura minimalna wyniesie od 10-12 stopni Celsjusza na północy kraju do 14-16 st. C na południu. Powieje słaby i zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - czwartek 01.08

Czwartek na południu kraju przyniesie duże, przejściowo całkowite zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu. W górach i na obszarach podgórskich może pojawić się burza. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na północy do 29-30 st. C na południu i w centrum kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunki północno-zachodniego (na południu z kierunku południowego).