Co czeka nas jesienią i jak zacznie się zima? Prognoza IMGW

Lato wielkimi krokami zbliża się do końca. Czego spodziewać się w pogodzie jesienią i jaki będzie początek zimy 2024/2025? Grudzień i styczeń to mogą być mokre miesiące - wynika ze wstępnej, długoterminowej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Prognoza IMGW na październik 2024

W październiku na obszarze prawie całej Polski średnia temperatura w skali miesiąca nie powinna odbiegać od normy z lat 1991-2020. Tylko w południowej części kraju może być cieplej niż zazwyczaj. Jeżeli chodzi o opady, to ich miesięczna suma w zachodniej połowie Polski najprawdopodobniej przekroczy normę, a na wschodzie opadów będzie tyle, co zwykle.

Prognoza IMGW na listopad 2024

Prognoza IMGW na grudzień 2024

Zupełnie inaczej pod względem opadów wyglądają przewidywania dotyczące grudnia. We wszystkich regionach opadów będzie więcej niż zazwyczaj, a więc może to być mokry miesiąc. Z kolei średnia miesięczna temperatura powinna kształtować się w granicach normy.

Prognoza IMGW na styczeń 2025

Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"

Jeżeli mamy do czynienia z klasą "powyżej normy", możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej kilkudziesięciu obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Jeśli prognoza określa go jako "poniżej normy", będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie" - podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.