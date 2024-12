Wtorek przyniesie nam przeważnie pochmurne niebo, które może się przejaśniać. W większości regionów popada okresowy, słaby deszcz do do 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. Deszczowo nie będzie jedynie w regionach południowo-wschodnich, ale tam lokalnie do południa będą utrzymywać się mgły. Na termometrach zobaczymy od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 5 st. C w centralnej Polsce, do 7 st. C na zachodnich i północnych krańcach. Powieje slaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni i zachodni.